إيران تفكك شبكة جواسيس لإسرائيل وتضبط 10 آلاف طائرة مسيرة بحوزتهم

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، يوم الاثنين، بتفكيك شبكة جواسيس تعمل لصالح إسرائيل وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة صغيرة بحوزتهم في العاصمة طهران.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني، الاعلان عن "تحديد وتفكيك شبكة تقوم بإرسال طائرات مسيرة (كوادكوبتر) في الجبال شمال غربي طهران، كما تم ضبط كمية كبيرة من معدات التوجيه والتحكم بالطائرات المسيرة في هذه العملية".

وبحسب الوكالة، تشير التحقيقات إلى أن "معظم عمليات اغتيال الشخصيات العلمية والأكاديمية نُفذت باستخدام طائرات مسيرة، كما وردت أنباء عن مثال على هذه الأعمال في لبنان، كما أُلقي القبض على عدد كبير من المتسللين والمرتزقة الأجانب في عمليات استخباراتية ودوريات أمنية إثر ورود تقارير عامة، وكان بعضهم يحاول إثارة التوتر في الأجواء النفسية للمجتمع من خلال القيام بأعمال مثل حرق الإطارات وتفجير القنابل الصوتية"، على حد تعبيرها.

وأكدت الوكالة، أن "عدة قواعد ومباني تابعة للتعبئة والشرطة تعرضت اليوم لهجمات، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى"، مؤكدة أن "هذه الهجمات نُفذت بهدف تعطيل عملية مواجهة شبكات التجسس".