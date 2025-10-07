إيران.. تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

شفق نيوز- باريس

أعلنت السلطات الإيرانية، تفشي السلالة (إتش 5 إن1) من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين الدواجن في شمال البلاد، حسبما أفادت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، يوم الثلاثاء، نقلاً عن تقرير صادر عن طهران.

وأشارت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن تفشي الفيروس أدى إلى نفوق 10 طيور من أصل مجموعة مكونة من 90 طائراً.

وأضافت أنه تم ذبح جميع الطيور الأخرى.

وأثار انتشار إنفلونزا الطيور مخاوف بين الحكومات وقطاع الدواجن بعد أن أصابت أعداداً كبيرة من الطيور الداجنة في أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة خطر انتقال العدوى إلى الإنسان.