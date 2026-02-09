إيران تفتح تحقيقاً بأحداث رافقت الاحتجاجات الأخيرة

شفق نيوز- طهران

أعلن نائب رئيس مكتب النائب الأول للرئيس لشؤون الاتصالات والمعلومات الإيراني عباس بازوكي، يوم الاثنين، انعقاد اجتماع للتحقيق في أحداث شهر كانون الثاني/يناير بناء على أوامر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكتب بازوكي، على حسابه عبر منصة "إكس"، "تم عقد اجتماع للتحقيق في أحداث شهر كانون الثاني/ يناير بناء على أوامر الرئيس بزشكيان".

وأضاف أن "هذا الاجتماع عقد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، وحضور بعض أعضاء مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين من خارج الحكومة".

وتابع: "ينصب تركيز هذه الاجتماعات على تحديد الأسباب الجذرية بدقة، وإصلاح الثغرات، ومنع تكرار هذه الأحداث".

وأردف: "سيعقد النائب الأول للرئيس اجتماعات مع الأساتذة والنخب والمجموعات المرجعية وممثلي مختلف الشرائح حتى يمكن سماع الانتقادات والآراء والحلول بشكل مباشر".

وختم بازوكي: "يستمر هذا المسار بالحوار والاستماع إلى أصوات الناس".

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية وتطورت لاحقا إلى مواجهات أوسع. وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد دعوات وتحريض رضا بهلوي نجل الشاه الإيراني المخلوع.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، وأعلنت في 12 كانون الثاني/ يناير 2026 السيطرة على الوضع.