إيران تغلق أجواءها مع العراق ومنع إقلاع طائرات من مطار بغداد

شفق نيوز- طهران

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن إقدام السلطات الإيرانية عند الساعة العاشرة ليلاً، على إغلاق أجوائها بشكل مفاجئ ومنع حركة الطيران.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "رحلة عراقية كانت مقررة من مطار بغداد الدولي إلى طهران تم إيقافها قبل الإقلاع، وجرى إنزال المسافرين من الطائرة".

وبحسب المصدر، فلغاية الآن لم تُسير أية رحلات جوية نحو إيران، مشيراً إلى أن أسباب الإجراء الإيراني "ما زالت غير معلومة حتى اللحظة".