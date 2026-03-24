إيران تعيّن محمد باقر ذو القدر أميناً لمجلس الأمن القومي خلفاً للاريجاني

شفق نيوز- طهران

أعلنت الرئاسة الإيرانية، يوم الثلاثاء، تعيين محمد باقر ذو القدر أميناً لمجلس الأمن القومي.

وذكرت الرئاسة الإيرانية أن القرار يقضي بتكليف ذو القدر بمهام الأمانة العامة للمجلس، خلفاً لعلي لاريجاني الذي اغتيل بقصف اسرائيلي.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن في 17 اذار الجاري، اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران "الباسيج" غلام رضا سليماني، في غارات على العاصمة الإيرانية طهران.

وكان محمد باقر ذو القدر قائدا سابقا في الحرس الثوري ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة لشؤون الباسيج، ونائبا للشؤون الاستراتيجية في السلطة القضائية من 2012 إلى 2020 ، ونائبا لحماية الشؤون الاجتماعية ومنع الجرائم بالقضاء من 2010 إلى 2012، ومستشارا لرئيس القضاء وسكرتيرا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

وفي الحرس الثوري شغل منصب مساعد ونائب القائد العام، وفي حكومة محمود أحمدي نجاد عين مساعدا لوزير الداخلية في شؤون الأمن في عهد مصطفى بور محمدي بإذن من علي خامنئي إلا إن أحمدي نجاد أقاله عام 2007، ويعد محمد باقر ذو القدر أحد ألد معارضي الإصلاحيين في إيران.