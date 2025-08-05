إيران.. تعيين لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، يوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر مرسوما عيّن بموجبه كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ولفتت الوكالة إلى أن "لاريجاني، بناء على هذا التعيين الذي صدر، يحل مكان سلفه علي أكبر أحمديان في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

يشار إلى أن لاريجاني، كان قد تولى رئاسة السلطة التشريعية "مجلس الشورى الإسلامي" في إيران، لثلاث دورات متتالية، كما يعتبر لاريجاني من كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.