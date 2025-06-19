خامنئي يعين قائداً جديداً للقوات البرية في الحرس الثوري

شفق نيوز/ أعلن مكتب المرشد الإيراني، يوم الخميس، تعيين العميد محمد كرمي قائداً للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن خامنئي أصدر مرسوماً بتعيين العميد محمد كرمي قائداً جديداً للقوات البرية في الحرس الثوري.

وبحسب المرسوم، فإن القرار جاء "بناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، وكفائته وتجاربه القيمة".

وثمن خامنئي، الجهود "القيّمة والفعالة" التي بذلها اللواء محمد باكبور خلال فترة توليه قيادة القوة البرية في الحرس الثوري.