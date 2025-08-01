إيران تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي وتشكل "مجلس دفاع" جديد

شفق نيوز- طهران

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الجمعة، عن إجراء تغييرات في هيكلية المجلس الأعلى للأمن القومي، والتوجه لإنشاء مجلس دفاع جديد.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، إنه "مع استكمال التغييرات الهيكلية في المجلس الأعلى للأمن القومي، بدأت عملية إنشاء مجلس دفاع جديد ذي مهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد".

وأضافت "من المرجح تعيين علي لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلال الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يتولى علي أكبر أحمديان مسؤولية عدد من الملفات الخاصة والاستراتيجية للبلاد".