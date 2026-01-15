إيران تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاق مؤقت

شفق نيوز- طهران

أعادت إيران، يوم الخميس، فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو خمس ساعات وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة، وهو ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات أو تغيير مسارها أو تأخير بعضها.

وكان إشعار على موقع إدارة الطيران الاتحادية أفاد، بأن "إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي اعتبارا من الساعة 2215 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء".

ورفع الإشعار "قبيل الساعة 0300 بتوقيت غرينتش" (الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت بغداد)، وفقا لموقع "فلايت رادار24" لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أن "خمس رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد".

كما نقلت "رويترز" عن "فلايت رادار"، إن عدداً من الطائرات تتجه حاليا نحو طهران مع انتهاء إشعار الإغلاق المؤقت لمجال إيران الجوي.

وحدث الإغلاق المؤقت في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خيارات للتعامل مع الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وقال مسؤول أمريكي أمس الأربعاء إن "الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط"، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن "طهران حذرت جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأميركية إذا تعرضت إيران لقصف أميركي".

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بأعداد متزايدة في مناطق النزاع خطرا كبيرا على حركة الطيران.

وبعد الإعلان المفاجئ بإغلاق المجال الجوي، قالت إنديغو وهي أكبر شركة طيران هندية ، إن "بعض رحلاتها الدولية ستتأثر"، وقالت إير إنديا إن "رحلاتها تستخدم مسارات بديلة قد تؤدي إلى التأخير أو الإلغاء".

وكانت البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول إيران.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.