إيران تعلن أول هجوم صاروخي في عهد المرشد الجديد

شفق نيوز- طهران

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر الاثنين، إطلاق "أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد مجتبى خامنئي"، في تصعيد جديد يأتي بعد ساعات من إعلان اختياره مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية خلفاً لوالده علي خامنئي.

بالمقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وإن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

ولم يورد التلفزيون الإيراني على الفور تفاصيل عن عدد الصواريخ أو الأهداف المستهدفة، بينما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل، بينها تل أبيب وأجزاء من القدس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويأتي هذا الهجوم في أول تصعيد صاروخي تعلنه طهران منذ تثبيت مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى، بعد مقتل والده في ضربات أميركية إسرائيلية.

كما يأتي الإعلان الإيراني وسط تصعيد متبادل في الخطاب والعمليات، إذ قالت إسرائيل إنها ستلاحق أي خليفة لخامنئي، في حين واصلت إيران التأكيد على مواصلة الرد وعدم القبول بوقف إطلاق النار وفق الشروط المطروحة من خصومها.