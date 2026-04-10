إيران تعلن وصول وفدها التفاوضي برئاسة قاليباف إلى باكستان

شفق نيوز- إسلام آباد

وصل فريق التفاوض الإيراني، برئاسة رئيس البرلمان محمد قاليباف، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، استعداداً لعقد أول جولة للمفاوضات مع الجانب الأميركي بعد الحرب الأخيرة.

وبحسب إعلام إيراني، فإن الوفد الذي يرافق قاليباف في هذه الزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان من لجان الأمن والسياسة والعسكرية والاقتصاد والقانون.

في الجانب الآخر، حضر إلى إسلام آباد نائب رئيس الولايات المتحدة، فانس، إلى جانب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، "وإذا تمت الموافقة على الشروط المسبقة الإيرانية لبدء المفاوضات، فستبدأ هذه المحادثات"، بحسب الإعلام الإيراني.

وتبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم غد السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران فجر الأربعاء الماضي، تمهيداً لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.