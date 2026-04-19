إيران تعلن أنها "ستنتقم" من "القرصنة" البحرية الأميركية لسفينتها "توسكا"

شفق نيوز- طهران

توعدت إيران، الاثنين، بالرد على ما وصفته بـ"القرصنة البحرية المسلحة" الأميركية، بعد إعلانها تعرض سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" لهجوم واحتجاز في مياه خليج عُمان.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، في بيان إن القوات الأميركية أطلقت النار على السفينة التجارية وعطلت منظومة الملاحة فيها قبل إنزال عناصر من مشاة البحرية على متنها، محذراً من أن القوات المسلحة الإيرانية "سترد قريباً" "وستنتقم".

وأضاف أن "من يدّعي امتلاك أكبر قوة عسكرية في العالم أصبح زعيمًا لقراصنة البحار بعد مهاجمته سفينة حاويات إيرانية تُدعى "توسكا"، كانت متجهة من الصين إلى إيران، وذلك في خليج عُمان، وبعد الهجوم الأمريكي على السفينة، قامت القوات الإيرانية أيضًا بمهاجمة بعض السفن الحربية الأمريكية باستخدام طائرات مسيّرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأحد، أن البحرية الأميركية استولت على السفينة الإيرانية بعد تجاهلها أوامر التوقف قرب مضيق هرمز، مضيفاً أن المدمرة الأميركية "يو إس إس سبروانس" اعترضتها في خليج عُمان، وأن القوات الأميركية عطلت غرفة المحركات قبل أن تتولى قوات المارينز السيطرة عليها.

ويأتي احتجاز "توسكا" في ظل أزمة أوسع تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، بعدما شددت واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية إثر تعثر جولة محادثات سابقة في باكستان.

في المقابل، كانت إيران قد لوّحت مراراً بتشديد قبضتها على هرمز وربطت أي تخفيف للقيود بإنهاء الحصار الأميركي، بعدما أعلنت لفترة وجيزة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية خلال هدنة قصيرة، قبل أن تعود لاحقاً إلى فرض قيود وتحذيرات بحرية جديدة.