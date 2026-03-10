إيران تعلن مقتل 4 دبلوماسيين بـ"هجوم إرهابي متعمد" في بيروت

الفندق المستهدف في بيروت (أ ف ب)

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بأن طهران أقرت بمقتل 4 دبلوماسيين إثر قصف إسرائيلي لفندق في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبعث السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة رسمية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وجاء في الرسالة أن الهجوم وقع في الساعات الأولى من فجر أول أمس الأحد 8 آذار/ مارس 2026، عندما استهدف ما وصفته طهران بـ"هجوم إرهابي متعمد" نفذته إسرائيل فندق رامادا بيروت، ما أدى إلى مقتل أربعة دبلوماسيين من البعثة الإيرانية في لبنان.

وذكرت الرسالة أن الضحايا هم "مجيد حسني كندسر (سكرتير ثانٍ)، وعلي رضا بي‌ آزار (سكرتير ثالث)، وحسين أحمدلو (ملحق دبلوماسي)، وأحمد رسولي (قائم بالأعمال بالإنابة)".

وأكدت إيران في رسالتها أن استهداف الدبلوماسيين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.