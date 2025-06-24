إيران تعلن مقتل مسؤول استخبارات رفيع بهجوم إسرائيلي

شفق نيوز/ أفاد الإعلام الإيراني، يوم الثلاثاء، بمقتل نائب رئيس منظمة الاستخبارات في قيادة الشرطة الإيرانية، علي رضا لطفي، في هجوم إسرائيلي استهدف طهران أمس.

وقالت وكالة "فارس" إن لطفي، الذي يشغل منصب نائب رئيس منظمة الاستخبارات (فراجا) التابعة لقيادة الشرطة الإيرانية، قُتل خلال الهجوم الذي وصفته بـ"الهجوم الصهيوني".

كما أشارت الوكالة إلى مقتل قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج، اللواء محمد تقي يوسف وند، حيث أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب إيران أن الهجوم الصاروخي أدى إلى وفاته.

يُذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الساعة 07:00، وذلك بعد اندلاع الأعمال القتالية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الجاري.

ومع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ساعات قليلة من بدء سريان وقف إطلاق النار، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضيه، مشيراً إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديدات.

من جهتها، أكد مجلس الأمن الإيراني أن طهران تلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بينما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المسؤولين تأكيدهم عدم إطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل منذ بدء وقف الأعمال القتالية.