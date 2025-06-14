إيران تنعى قادة كبار وعشرات القتلى وتل أبيب تهدد: الطريق إلى طهران "تم تمهيده"

شفق نيوز/ تصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، اليوم السبت، عقب إعلان طهران مقتل اثنين من كبار قادة هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، جراء ضربات إسرائيلية نُفذت يوم أمس الجمعة، في وقت كشفت فيه مصادر عسكرية إسرائيلية عن نوايا مباشرة لتوسيع دائرة الهجمات نحو طهران.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بمقتل غلام رضا محرابي، مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون الاستخبارات، والعميد مهدي رباني، مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون العمليات، في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران.

كما اعلن التلفزيون الإيراني، أن 60 شخصا قتلوا بعد استهداف مجمع سكني في طهران أمس، مشيرا الى ان 20 طفلا كانوا من بين الضحايا وتم انتشال جثامين عشرة منهم حتى الآن.

وأضاف، أن عملية رفع الأنقاض متواصلة وتم انتشال 38 جثة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو أعلنا خلال جلسة تقييم أجريت اليوم، أن "الطريق إلى إيران قد تم تمهيده"، مشيرين إلى أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي "ستبدأ مهاجمة أهداف في طهران وفقاً للخطط الموضوعة".

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم الإيراني الذي بدأ مساء أمس الجمعة عند الساعة 21:00، شمل إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي من داخل الأراضي الإيرانية، دون تفاصيل دقيقة عن الأهداف أو الخسائر.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الطرفين، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع.