إيران تعلن مقتل قائد مجموعة مسلحة هاجمت مركز شرطة في طهران

شفق نيوز– طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، مقتل قائد مجموعة مسلحة متهمة بمهاجمة مركز للشرطة في العاصمة طهران، واعتقال عدد من عناصرها، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكرت وكالة "فارس"، أن قوات الأمن تمكنت من قتل صادق أشتري، قائد المجموعة التي هاجمت مركز الشرطة رقم 126 في منطقة طهران–بارس خلال أحداث الشغب في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب الوكالة، فإن أشتري، المعروف باسم "بابك"، كان أحد العناصر الرئيسيين في الهجوم، وكان مختبئاً في منزل تابع للمجموعة في ضواحي طهران قبل أن تتم مداهمته.

واتهمت الرواية الرسمية الايرانية، "بابك" بأنه تلقى تدريباً ميدانياً في مدينة أربيل، وكان على صلة بعناصر أجنبية، فضلاً عن تلقيه دعماً مالياً من شبكات محلية وخارجية.

وأضافت أن المهاجمين جهزوا أسلحة وذخيرة متنوعة قبل تنفيذ الهجوم، وأطلقوا النار على مركز الشرطة وقوات الأمن ومدنيين، بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر وإثارة الذعر.

وأوضحت أن المنفذين فرّوا بعد الهجوم وتواصلوا مع شبكة دعم لإبلاغها بسير العملية، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من رصد مخابئهم، ما أسفر عن مقتل قائد المجموعة واعتقال عدد من عناصرها، فيما تتواصل التحقيقات مع بقية المتهمين.