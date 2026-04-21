إيران تعلن "فشل" جهود باكستان لإقناع أميركا برفع الحصار البحري
أعلن مسؤول إيراني، مساء اليوم الثلاثاء، أن جهود باكستان لإقناع أميركا برفع الحصار البحري والإفراج عن السفينة الإيرانية لم تثمر حتى الآن.
ونقلت وكالة رويترز" عن المسؤول الإيراني قوله، إن بلاده ترفض أي مفاوضات تجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام.
وأضاف، أن إيران قد تشارك في محادثات باكستان إذا تخلت أمريكا عن سياسة الضغط والتهديدات.
وعلّقت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مشاركتها في مفاوضات باكستان مع الولايات المتحدة من عدمها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران لم تتخذ بعد القرار النهائي بالمشاركة أو عدمها في مفاوضات باكستان بسبب "الرسائل المتناقضة والسلوكيات المتضاربة والإجراءات غير المقبولة من أميركا".
وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.
وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى الآن، نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لأي اجتماعات.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية.