إيران تعلن "فشل" جهود باكستان لإقناع أميركا برفع الحصار ‏البحري

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن مسؤول إيراني، مساء اليوم الثلاثاء، أن جهود باكستان ‏لإقناع أميركا برفع الحصار البحري والإفراج عن السفينة ‏الإيرانية لم تثمر حتى الآن.‏

ونقلت وكالة رويترز" عن المسؤول الإيراني قوله، إن بلاده ترفض ‏أي مفاوضات تجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام.‏

وأضاف، أن إيران قد تشارك في محادثات باكستان إذا تخلت ‏أمريكا عن سياسة الضغط والتهديدات.‏

وعلّقت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من ‏اليوم ‏الثلاثاء، على مشاركتها في ‏مفاوضات باكستان مع ‏الولايات ‏المتحدة من عدمها.‏

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ‏إن ‏إيران ‏لم تتخذ بعد القرار النهائي بالمشاركة أو عدمها ‏في ‏مفاوضات ‏باكستان بسبب "الرسائل المتناقضة ‏والسلوكيات ‏المتضاربة ‏والإجراءات غير المقبولة من أميركا".‏

وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في وقت ‏سابق ‏من ‏اليوم الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران ‏بالمشاركة ‏في ‏الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.‏

وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب ‏أي ‏وفد ‏إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، ‏حتى ‏الآن، ‏نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني ‏إلى ‏باكستان أو ‏تحديد موعد لأي اجتماعات.‏

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، ‏بوقت ‏سابق ‏من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ‏ترمب قد ‏يشارك ‏شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى ‏اتفاق ‏خلال ‏المحادثات الجارية.‏