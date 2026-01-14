إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي "مؤقتاً"

شفق نيوز- طهران

أصدرت إيران، فجر الخميس، إشعاراً للملاحة الجوية (NOTAM) يقضي بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية، مع استثناء الرحلات الدولية من وإلى إيران الحاصلة على تصاريح مسبقة.

وبحسب الإشعار، فإن القرار يسري لمدة "تزيد قليلاً عن ساعتين"، دون توضيح رسمي لأسباب الإغلاق المؤقت أو ما إذا كان قابلاً للتمديد.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد غير مسبوق في التوتر الإقليمي، مع تزايد الحديث عن ضربة أميركية وشيكة ضد إيران على خلفية الاحتجاجات المستمرة داخل البلاد، وتهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت خلال الساعات الماضية بإجلاء جزئي لقواتها من قواعد في المنطقة، فيما أعلنت شركات طيران دولية، من بينها لوفتهانزا، تجنب التحليق في أجواء إيران والعراق لدواعٍ أمنية.

وعادة ما تلجأ السلطات الإيرانية إلى إصدار إشعارات NOTAM قصيرة المدى في أوقات التوتر العسكري أو إجراء المناورات.