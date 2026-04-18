إيران تعلن إعادة فتح جزء من مجالها الجوي

شفق نيوز- طهران

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، يوم السبت، إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات.

وذكرت الهيئة في بيان أن "المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني باتت مفتوحة أمام عبور الرحلات الدولية"، مؤكدة بدء "تنفيذ خطة مرحلية لاستئناف النشاط الجوي".

وأضافت أن "تشغيل المطارات واستئناف الرحلات سيتمان بشكل تدريجي، وفقاً لمستوى الجاهزية الفنية والتقنية لكل مطار، بما يضمن سلامة العمليات الجوية وانتظامها".

وكانت إيران قد أعلنت، مع بدء الحرب الإسرائيلية–الأميركية عليها في 28 شباط/فبراير الماضي، تعليق رحلاتها الجوية.