إيران تعلن إطلاق عشرات المسيّرات "الانتحارية" نحو إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإيراني، يوم السبت، إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة "الانتحارية" نحو إسرائيل.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن الجيش الإيراني أعلن في بيان، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تنفيذ المرحلتين السابعة والثامنة من الهجمات بالطائرات المسيّرة، حيث جرى إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية من قبل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".

وبحسب البيان، فإن "المعلومات الواردة تشير إلى أن معظم هذه المسيّرات أصابت أهدافها المحددة بنجاح".

هذا وتتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات لليوم التاسع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع، وسط دعوات دولية للتهدئة.