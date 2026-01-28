إيران تعلن سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري، يوم الأربعاء، سيطرة بلاده الكاملة على الأجواء وسطح البحر وما تحت المياه في مضيق هرمز.

وقال تنغسيري، إن أمن هذا الممر الاستراتيجي يرتبط بشكل مباشر بقرارات طهران، مشيراً إلى أن إيران تتلقى بشكل لحظي معلومات دقيقة من الأجواء ومن سطح البحر وما تحته في مضيق هرمز.

وأضاف أن مستوى الإشراف الإيراني على هذا الممر بات شاملاً ومستمراً، بما يتيح متابعة جميع التحركات دون استثناء.

وأشار إلى أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها في أعلى درجات الجاهزية، موضحاً أنه في حال اندلاع أي مواجهة فلن يكون هناك أي تراجع ولو بمقدار مليمتر واحد، وأن إيران ستواصل التقدم إلى الأمام بثبات.

وأوضح أن إدارة مضيق هرمز خرجت من إطارها التقليدي، وأصبحت إدارة ذكية بالكامل، حيث تمتلك إيران إشرافا لحظيا وكاملا على كل التحركات البحرية سواء على السطح أو تحت سطح البحر.

وتابع قائلاً إن قرار السماح بمرور السفن أو منعها، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، في إطار ما تراه مناسبا لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

ولفت تنغسيري إلى أن الدول المجاورة تعد دولا صديقة، إلا أنه شدد على أن استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها ضد إيران سيجعلها تعامل كدول معادية، مؤكدا أن هذه الرسالة تم إيصالها بوضوح إلى أطراف المنطقة.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "أسطولاً أميركياً آخر يبحر الآن باتجاه إيران"، معرباً عن أمله في أن تُفضي هذه التحركات إلى إبرام صفقة.