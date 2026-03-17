إيران تعلن رسمياً مقتل علي لاريجاني

شفق نيوز- طهران

أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، مقتل أمينها علي لاريجاني، خلال قصف جوي في منطقة برديس في العاصمة طهران فجر الثلاثاء.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أن القصف تسبب أيضا بمقتل نجل لاريجاني "مرتضى"، ومساعد الشؤون الأمنية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي "عليرضا بيات"، بالإضافة إلى حراسه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن اولاً اغتيال لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران "الباسيج" غلام رضا سليماني، في غارات على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية.