إيران تعلن حظراً على تصدير المنتجات الفولاذية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الجمركية الإيرانية، يوم الثلاثاء، فرض حظر شامل على تصدير قائمة طويلة من المنتجات الفولاذية ومشتقات الصلب، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية وسط تقلبات اقتصادية تشهدها المنطقة.

ووفقًا للتعميم الصادر عن مصلحة الجمارك الإيرانية، والذي نشرته وكالة فارس وترجمته وكالة شفق نيوز، دخل الحظر حيز التنفيذ الفوري، ليشمل طيفاً واسعاً من منتجات الصلب الأساسية والتحويلية.

وشملت القائمة التي أقرها مدير عام مكتب الصادرات في الجمارك منتجاتٍ نصف مُصنَّعة، مثل "السليبات" (البلات الفولاذية)، إضافة إلى المسطحات كالصاج المدرفل على الساخن والبارد، والصفائح المُجلفنة والملونة، وكذلك الصفائح المطلية بالقصدير، كما تضمنت الأشرطة الفولاذية، بمختلف أنواعها وطلاءاتها واستخداماتها الصناعية.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث تم إبلاغ جميع المنافذ الحدودية والمكاتب الجمركية بوقف تسجيل خروج هذه الشحنات فوراً.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس لقطاع التعدين الإيراني، الذي يُعد أحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.

ويرى محللون أن هذا الحظر قد يكون استجابة لارتفاع الطلب الداخلي، أو محاولة للسيطرة على أسعار مواد البناء والتقلبات في سلاسل التوريد المحلية، إلا أن القرار قد يثير تساؤلات لدى الشركاء التجاريين الإقليميين الذين يعتمدون على الصلب الإيراني في صناعاتهم.