إيران تعلن توقيف 18 شخصاً بتهمة التجسس لصالح "قناة معارضة"

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم الأحد، اعتقال 18 شخصاً متهماً بالعمل لصالح ما وصفته بـ"المقر الإعلامي الإسرائيلي"، في إشارة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة التي تبث من خارج البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن الوزارة قولها إن "الموقوفين قاموا بجمع وإرسال معلومات وصور وصفتها بالحساسة إلى جهات معادية".

وأضافت أن "الاتهامات المسندة إليهم تضمنت تصوير مواقع تعرضت لغارات جوية إسرائيلية - أمريكية، وإرسال إحداثيات ومواقع تمركز فرق الطوارئ والدفاع المدني ونقاط التفتيش الأمنية".

وأوضح البيان أن السلطات الأمنية حددت أيضاً 21 شخصاً آخرين سيخضعون للإجراءات القضائية المناسبة لصلتهم بالقضية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هوياتهم أو أماكن اعتقالهم.

وحذرت الاستخبارات الإيرانية، من أن القوانين المحلية، بما في ذلك تشريعات "مكافحة الكيان الصهيوني" الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي، تنص على "أشد العقوبات" بحق من يثبت تورطهم في التعاون مع جهات خارجية في "ظروف الحرب".