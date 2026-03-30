إيران تعلن تفكيك شبكات "تجسس" واعتقال المئات بتهم تمس الأمن القومي

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت القيادة العامة للشرطة الإيرانية، يوم الاثنين، عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 849 شخصاً بتهم تتراوح بين "التجسس"، والتعاون مع جهات خارجية، وإدارة شبكات غير قانونية لتوزيع معدات الاتصال.

وبحسب تقرير لوكالة "تسنيم" الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، فقد أكد القائد العام للشرطة في بيان رسمي أنه منذ انطلاق العملية الأمنية الأخيرة (المعروفة بـ"حرب رمضان")، جرى توقيف 48 شخصاً يشتبه بانتمائهم لنواة شبكات وجماعات معارضة وأجهزة "تجسس" أجنبية.

وفي سياق تضييق الخارق على معدات الاتصال غير القانونية، أعلنت الشرطة تفكيك شبكة لبيع أجهزة "ستارلينك" في 19 محافظة، ما أسفر عن اعتقال 46 شخصاً ومصادرة 139 جهازاً.

وكشف البيان عن اعتقال 197 شخصاً بتهمة التعاون مع "وسائل إعلام خارجية وأجهزة استخبارات معادية"، وذلك عبر تزويدها بصور ومقاطع فيديو توثق مواقع سقوط الصواريخ داخل البلاد.

وفيما يخص النشاط الرقمي والمعارضة، فقد أكد البيان أن الاعتقالات طالت أيضاً 77 ناشطاً على منصات التواصل الاجتماعي بتهمة الترويج للملكية، بالإضافة إلى 481 شخصاً بتهمة "زعزعة الأمن النفسي للمجتمع" عبر الفضاء الإلكتروني.

وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة في ظل توترات إقليمية متزايدة نتيجة للأعمال الحربية بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة ثانية، حيث تسعى السلطات الإيرانية إلى تشديد الرقابة على تدفق المعلومات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية.