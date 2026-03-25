إيران تعلن تفكيك "خلايا تجسس" تعمل لصالح إسرائيل وأميركا

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، عن اعتقال تسعة أشخاص في محافظتين مختلفتين، بتهمة التجسس والعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، وعلى رأسها جهاز "الموساد" الإسرائيلي والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في محافظة سمنان (وسط البلاد)، أنها تمكنت من رصد وتفكيك خلية مكونة من سبعة أفراد، وصفتهم بـ"المرتزقة" المرتبطين بواشنطن وتل أبيب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف التي كانوا يخططون لها.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء "فارس" في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، باعتقال شخصين آخرين في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب)، بتهمة التجسس لصالح "الموساد".

وذكر البيان الصادر عن الحرس الثوري في مدينة أرومية أن المعتقلين قاما بجمع ونقل معلومات وصفت بـ"الحساسة" عن مواقع حيوية في المدينة، مؤكدا أن المتهمين أدليا باعترافات تفصيلية حول نشاطهما الاستخباراتي عقب توقيفهما.