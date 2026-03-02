إيران تعلن تفاصيل موجات الهجوم الجديدة في المنطقة

شفق نيوز- طهران

كشف المتحدث باسم قيادة "خاتم الأنبياء" الإيرانية، يوم الاثنين، تفاصيل تنفيذ الهجمات الجديدة من عملية "الوعد الصادق 4" ضد القوات الأميركية في المنطقة.

وأكد المتحدث، تنفيذ موجات جديدة من عملية الوعد الصادق 4 ضد القوات الأميركية في المنطقة، حيث تضمنت إخراج القاعدة الأميركية في علي السالم بالكويت عن الخدمة، واستهداف حاملة الطائرات الأميركية لينكولن بأربعة صواريخ كروز، ما دفعها للانسحاب من موقعها".

وأضاف: "تدمير ثلاثة منشآت تابعة للبحرية الأميركية في الكويت، فضلا عن استهداف القاعدة البحرية الأميركية في البحرين بأربع طائرات مسيرة، كذلك إصابة ثلاث ناقلات نفط أميركية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز.

وأشار إلى "استمرار قيادة خاتم الأنبياء في تنفيذ الهجمات وفق خطة عملية الوعد الصادق 4".

وكانت إيران، قد شنت صباح اليوم الاثنين، هجوماً مركباً استهدف إسرائيل وقواعد أميركية في عدد من دول المنطقة، وسط حالة استنفار واسعة وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.