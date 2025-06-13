إيران تعلن تعرض منشأة فوردو النووية لهجوم إسرائيلي

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، يوم الجمعة، بتعرض منشأة فوردو النووية لهجوم خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران.

ويأتي هذا الهجوم، بعد تعرض منشآة نطنز النووية في إيران لقصف اكثر من مرة، ما أدى لتلوث إشعاعي، لكنه لم يخرج لمنطقة أخرى.

وشنت إسرائيل ثلاث موجات من الغارات الجوية على العمق الإيراني، في إطار عملية عسكرية غير مسبوقة تستهدف منشآت نووية وعسكرية حساسة، وسط إعلان عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، في أكبر ضربة تطال البنية القيادية للنظام منذ سنوات.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فإن موجات الضربات التي طالت العاصمة طهران ومدن أخرى أسفرت عن ومن بين القادة الذين أُعلن مقتلهم اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في قصف إسرائيلي استهدف المقر العام للحرس الثوري وسط طهران.

كما أعلنت طهران اغتيال الجنرال غلام علي رشيد، نائب قائد الجيش الإيراني، والعالمين النووين البارزين فريدون عباسي، محمد مهدي طهرانجي، بالتزامن مع استهداف موقع أحمدي روشن داخل منشأة نطنز النووية.كما أعلن عن إصابة علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في الهجوم، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.