إيران تعلن تضرر 140 موقعاً أثرياً جراء العمليات العسكرية

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني رضا صالحي أميري، يوم السبت، تضرر 140 موقعاً تاريخياً وأثرياً في 20 محافظة جراء العمليات العسكرية الأخيرة، مقدّراً الخسائر بنحو 7.5 تريليون تومان، أي ما يقارب 110 ملايين دولار.

وقال أميري، في تصريح صحفي ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "الأضرار طالت 140 موقعاً أثرياً موزعة على 20 محافظة"، مبيناً أن "العاصمة طهران تصدرت المناطق المتضررة بـ63 موقعاً، تلتها أصفهان بـ23 موقعاً، ثم محافظتا كوردستان وخوزستان بـ13 موقعاً لكل منهما".

وأشار إلى أن الأضرار شملت مواقع تاريخية مدرجة على قائمة التراث العالمي، من بينها مجمع "ساحة نقش جهان" في أصفهان الذي يضم مسجد الشيخ لطف الله وقصر "عالي قابو"، إضافة إلى قصر غلستان في طهران العائد للحقبة القاجارية.

كما طالت الأضرار قلعة "فلك الأفلاك" في محافظة لورستان، حيث تأثر هيكل القلعة ومتاحفها نتيجة موجات الانفجار القريبة.

ولم تقتصر الأضرار على المباني التاريخية، بل امتدت إلى متاحف ومراكز ثقافية، إذ سُجلت أضرار في مجمع سعد آباد الثقافي ومتحف تاريخ الأطفال في طهران، فضلاً عن مبانٍ إدارية ذات قيمة معمارية مثل مبنى البرلمان القديم ومعهد باستور.

وفي المناطق الغربية، خصوصاً في كوردستان وكرمنشاه، تضررت منازل تاريخية ومساجد أثرية، من بينها "بيت الأكراد" (عمارة آصف وزيري) ومسجد "أبو تراب"، وفقاً للتقرير.