إيران تعلن ترحيل 1.2 مليون لاجئ أفغاني

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، يوم الاثنين، عن ترحيل 1.2 مليون لاجئ أفغاني على مدار الستة أشهر الماضية، مؤكدا ان بلاده تعتزم طرد 800 ألف آخرين بحلول العام المقبل.

وقال مؤمني في تصريحات له اليوم، إن "الإجراءات تُنفذ بموجب قانون الهجرة ضد الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة وليست مدفوعة برهاب الأجانب".

وبهذا يرتفع إجمالي المُرحلين إلى مليوني شخص من أصل ما يقدّر بستة ملايين أفغاني يعيشون في البلاد.

وسنوياً، يدفع الصراع والفقر ومعدل البطالة المرتفع أعداداً كبيرة من الأفغانيين لدخول إيران بشكل غير شرعي عبر الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 300 كيلومتر.

وأحد العوامل الرئيسية وراء الطرد الجماعي ووقف دخول المزيد من الأشخاص هو الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها إيران.