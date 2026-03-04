إيران تعلن تدمير 6 مسيرات إسرائيلية وقصف البحرين والكويت

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، تدمير 6 طائرات مسيّرة للجيش الإسرائيلي، فيما تبنى قصف قواعد أميركية في الكويت والبحرين.

وذكر الجيش الإيراني في بيان رقم 11، أنه "خلال الساعات القليلة الماضية، تم تدمير 6 طائرات مسيّرة، معظمها من طراز هيرمس، في مناطق أصفهان وكوردستان وطهران، وذلك بواسطة الأنظمة المحلية للقوات البرية وقيادة الدفاع والأمن، ضمن إطار الشبكة المتكاملة لقيادة الدفاع الجوي المشتركة للبلاد".

وأضاف "خلال اليوم، استهدفت هجمات بطائرات مسيّرة نفّذتها القوات البرية والبحرية والجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مناطق مختلفة من البلاد قواعد أميركية في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى أهداف محددة في الأراضي المحتلة".

هذا وكانت مؤسسة "شؤون الشهداء والمحاربين القدامى" في إيران، أعلنت، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأميركية الإسرائيلية إلى 1045 قتيلاً.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.