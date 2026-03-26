إيران تعلن تحشيد مليون مقاتل استعدادا لمعركة برية مع أميركا

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، يوم الخميس، نقلاً عن مصدر عسكري، بأن إيران حشدت أكثر من مليون مقاتل لخوض معركة برية مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر العسكري لوكالة تسنيم: "مع انتشار التكهنات حول احتمال ارتكاب أميركا حماقة تاريخية بدخولها المعركة على الجبهة الجنوبية لإيران، تشكّلت موجة من الحماس بين المقاتلين الإيرانيين على الأرض لخلق جحيم تاريخي للأميركيين على الأراضي الإيرانية".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى حشد أكثر من مليون شخص لخوض معركة برية، فقد تدفقت في الأيام الأخيرة طلبات كثيرة من الشباب الإيراني إلى مراكز الباسيج والحرس الثوري والجيش للمشاركة في هذه المعركة".

وتابع المصدر العسكري: "تريد أميركا فتح المضيق بالانتحار، وهذا ليس بمشكلة. نحن مستعدون لتنفيذ استراتيجيتهم الانتحارية، ولإبقاء المضيق مغلقًا".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن فتح باب التطوع في صفوفه، لمن أعمارهم بين 12 و13 عاما، فيما طالب الشعب بعدم الانجرار خلف الشائعات والتواجد في الشوارع.

وجاءت الدعوة للتطوع، من قبل فرع الحرس الثوري بالعاصمة طهران، حيث أكد: تحديد الحد الأدنى لعمر المتطوعين بالجيش بـ 12 عاماً.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ سلسلة من الغارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، فيما ردّت طهران بهجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، متوعدة برد "غير مسبوق".