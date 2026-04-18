إيران تعلن تجميد حسابات وتوقيف أموال فنانين ورياضيين وإعلاميين

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت، بأن السلطات القضائية أصدرت أوامر بتحديد وتوقيف أموال وممتلكات وتجميد حسابات مصرفية لعشرات الأشخاص، من بينهم فنانون ورياضيون وإعلاميون، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع وسائل إعلام معارضة وجهات أجنبية تعتبرها طهران معادية.

ونقلت الوكالة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز عما وصفته بإجراءات اتخذت خلال الأسابيع الماضية، أن الخطوة تأتي في إطار تطبيق قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل و"دول متخاصمة" ضد الأمن والمصالح الوطنية، إلى جانب ملاحقة من قالت إنهم يعملون على دعم "الإعلام المعادي" المتعاون مع "العدو الصهيوني والأميركي".

وبحسب "تسنيم"، فقد صدرت أوامر قضائية إلى منظمة تسجيل الوثائق والأملاك والبنك المركزي لتحديد الحسابات المصرفية والعقارات والمركبات العائدة إلى 63 شخصاً إضافياً في مناطق مختلفة من البلاد، تمهيداً لضبطها وتوقيفها.

وقالت الوكالة إن قائمة الأسماء شملت شخصيات معروفة في مجالات الفن والإعلام، من بينهم مهناز أفشار، مزدك ميرزايي، نيكي كريمي، عباس غزالي، سينا سرلك، ليلى أوتادي، شيرين نشاط، بهارك صالحنيا، وسبيده ميترا إبراهيمي، فضلاً عن أسماء أخرى قالت إنها ترتبط بوسائل إعلام معارضة أو تيارات مناهضة للنظام.

كما أوردت "تسنيم" أسماء عدد من الرياضيين، من بينهم مسعود شجاعي، كيميا عليزاده، بختيار رحماني، ميلاد زنيدبور، وسوشا مكاني، وقالت إن حساباتهم المصرفية ومركباتهم وعقاراتهم خضعت أيضاً لإجراءات التحديد والتوقيف.

وأضافت الوكالة أن الإجراءات شملت كذلك عدداً من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين المقيمين خارج البلاد، ومن بينهم حميد سبيدنام المعروف باسم "مستر تيستر"، إلى جانب عدد آخر من الأسماء التي قالت إنها تدعم خصوم إيران من الخارج.