إيران تعلن انطلاق مفاوضات إسلام آباد

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، انطلاق المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدة طرح ملاحظاتها ومطالبها على الجانب الباكستاني، في إطار جهود الوساطة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "الرسائل تم تبادلها منذ صباح اليوم، واللقاءات مع المسؤولين الباكستانيين كانت جيدة وما تزال مستمرة"، مشيراً إلى أن "طهران نقلت مطالبها بشكل صريح خلال هذه المحادثات".

وشدد بقائي على أن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون دقيقاً وواضحاً"، مؤكداً أن "الاتفاق ينبغي أن يشمل جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وهو ما تم تأكيده من قبل الوسيط الباكستاني".

وأضاف أن "بلاده على تواصل مع قواتها المسلحة بالتوازي مع المسار الدبلوماسي"، محذراً من أن "أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه برد مباشر وبلا تردد".

وأكد بقائي أن "القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد ومستعدة للرد فوراً على أي اعتداء"، لافتا إلى أن المرحلة الحالية هي لحظة تاريخية حساسة، وأن الدبلوماسية الإيرانية تخوض معركة مهمة في هذه المفاوضات".