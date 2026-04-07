إيران تعلن "النصر" و"إجبار" أميركا على "وقف الحرب"

شفق نيوز- طهران

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي، فجر الأربعاء، "النصر" في الحرب مع الولايات المتحدة، عبر خضوعها لـ"شروط إيران" ووقف إطلاق النار.

وجاء في بيان للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز: حققت إيران نصرًا عظيمًا وأجبرت أميركا على قبول خطتها ذات النقاط العشر، والتي تلتزم فيها الولايات المتحدة من حيث المبدأ بعدم الاعتداء، واستمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وقبول الإثراء، ورفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء جميع قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، ودفع التعويضات، وانسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك الحرب ضد المقاومة الإسلامية في لبنان".

وأضاف "لقد وجهت إيران، جنباً إلى جنب مع المقاومين في لبنان والعراق واليمن وفلسطين، ضربات موجعة للعدو خلال الأربعين يوماً الماضية"، مبينا "في اليوم الأول الذي بدأ فيه أعداء إيران المجرمون هذه الحرب الوحشية، ظنوا أنهم سينجحون في تحقيق سيطرة عسكرية كاملة على إيران في وقت قصير، وأنهم سيستسلمون لها من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ظنوا أن إطلاق إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة سيتوقف سريعًا، ولم يصدقوا أن إيران قادرة على الرد بقوة خارج حدودها وعبر المنطقة بأسرها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "قراره جاء بناءً على محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا وقف التصعيد العسكري".

وأضاف أن "تعليق العمليات مرهون بموافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل وقفاً لإطلاق النار من الجانبين".

وأشار ترمب، إلى أن "الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية، بل وتجاوزتها"، لافتاً إلى "إحراز تقدم كبير نحو اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران ومنطقة الشرق الأوسط".

وكشف عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.