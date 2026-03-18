إيران تعلن السيطرة على حريق منشآت غاز "بارس الجنوبي"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في منشآت الغاز التابعة لحقل "بارس الجنوبي" بمحافظة بوشهر، إثر ما وصفه مسؤولون محليون بـ"هجوم أميركي إسرائيلي" استهدف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن حاكم مدينة عسلویة بأن الهجوم تسبب في اندلاع النيران بعدة مراحل تكريرية، مما دفع السلطات إلى تعليق العمل في الوحدات المتضررة وإخراجها من مدار الإنتاج كإجراء احترازي لمنع تمدد الحريق.

وبشأن تفاصيل العمليات الميدانية أكد المسؤول الإيراني، أن فرق الإطفاء التابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة شاركت في عمليات المكافحة، وأكدت السيطرة على الموقع في "وقت قياسي".

وأضاف أنه لا تزال بعض السنة اللهب والدخان تتصاعد من الموقع، وهو ما أرجعه المسؤولون إلى عملية تفريغ الغاز المتبقي في الأنابيب، مؤكدين أن النيران ستخمد تلقائياً فور نفاد الغاز.

وطمأنت السلطات سكان المناطق المحيطة، وتحديداُ في مدينتي عسلویة ونخل تقي، بعدم وجود أي مخاطر بيئية أو أمنية تهدد المناطق السكنية.

وتعرض حقل بارس الجنوبي الإيراني ومنشآت نفطية في عسلوية لهجوم أميركي–إسرائيلي، استهدف منشأة لمعالجة الغاز ضمن ما وصفته تل أبيب بـ"التصعيد الموعود".

وبحسب إعلام عبري، تُعد الضربة أول استهداف للبنى التحتية الاقتصادية في إيران، ونُفذت بتنسيق وموافقة الولايات المتحدة، وسط غياب تفاصيل رسمية عن حجم الأضرار.

في حين أكد محافظ عسلوية الإيرانية، إصابة أقسام عدة في حقل بارس الجنوبي للغاز بمقذوفات "صهيونية أميركية"، مؤكداً في ذات الوقت أن الوضع تحت السيطرة وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في حقل بارس ولا تقارير عن وقوع إصابات.

ويُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران، ويقع في محافظة بوشهر، كما يمثل الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز بحري في العالم، والذي تتقاسمه طهران مع قطر في مياه الخليج.