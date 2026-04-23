إيران تبدأ جباية الرسوم في "هرمز".. وواشنطن ترد باعتلاء سفينة نفط إيرانية

شفق نيوز - طهران

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي، يوم الخميس، أن بلاده شرعت بتحصيل رسوم مالية من السفن العابرة لمضيق هرمز تزامناً مع تمديد سريان الهدنة ومحاولات عقد جولة جديدة من التفاهمات مع الولايات المتحدة بهدف تحقيق سلام شامل في المنطقة.

وعلى صعيد متصل أفادت وزارة الحرب الأميركية، بأن قواتها اعتلت أمس متن سفينة في المحيط الهندي خاضعة للعقوبات كانت تنقل نفطا من إيران.