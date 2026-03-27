إيران تعلن اغتيال رئيس مخابرات البحرية في الحرس الثوري

أعلنت إيران، ليل الجمعة، اغتيال رئيس مخابرات البحرية بالحرس الثوري.

وقالت في خبر بثه التلفزيون الإيراني: اغتيال رئيس مخابرات البحرية بالحرس الثوري بهنام رضائي.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل اغتيال علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب قادة آخرين، بينهم رضائي.

ويُعدّ تنكسيري سادس قائد لبحرية الحرس الثوري، وقد تولى المنصب بقرار من المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي عام 2018 واستمر فيه حتى مقتله.