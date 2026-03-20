إيران تعلن اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري

شفق نيوز- طهران

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم الجمعة، مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، إثر هجوم وقع فجر اليوم.

بدوره، أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي نعيه لنائيني، مبيناً أن اغتيال متحدثه لن يؤثر على قدراته.

وتابع الحرس: "لن نسمح بإضعاف قوتنا الناعمة والمعنوية بعد هذه الجريمة".

وفي وقت سابق من اليوم، حثَّ المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، رئيس البلاد مسعود بزشكيان على ملء الفراغ الأمني الذي خلفه مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقراً سيادياً في وقت سابق.