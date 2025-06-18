إيران تعلن اعتقال 9 جاسوسات أثناء محاولتهن العبور للعراق

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، اعتقال تسع نساء، بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، أثناء محاولتهن العبور إلى خارج الأراضي الإيرانية في منطقة قصر شيرين الحدودية مع العراق.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني في مدينة سربل ذهاب: "تمكنا من القبض على تسع جاسوسات أثناء محاولتهن العبور إلى خارج الأراضي الإيرانية"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأفاد القائد، بأن "العملية نُفذت في منطقة قصر شيرين الحدودية، بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر يُعتقد أنها تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي".

يأتي ذلك في ظل تصعيد إيراني إسرائيلي كبير، عبر تبادل الهجمات الجوية، إلى جانب تزايد القبض في إيران على عملاء تجسس يعملون لمصلحة إسرائيل.

وكان آخرها، ما أعلن عنه متحدث باسم الشرطة الإيرانية، الأحد، عن تفكيك خلية تجسس مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي في منطقة فشافويه بمحافظة ري جنوبي العاصمة طهران، في عمليتين أمنيتين منفصلتين نفذتهما القوات الأمنية.