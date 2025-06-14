إيران تعلن اعتقال 19 شخصاً "على صلة بإسرائيل ومتورطين بعمل إرهابي"

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، يوم السبت، اعتقال 14 شخصاً مرتبطين بما تصفه بـ"العمل الإرهابي" الذي نسب إلى إسرائيل في محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران.

وقالت السلطات الأمنية، في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام رسمية، إنه تم تحديد هويات 14 شخصاً واعتقالهم، مؤكدة أنهم على صلة بإسرائيل وكانوا متورطين ببعض الهجمات التي وقعت في محافظة هرمزغان.

ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية حول طبيعة "العمل الإرهابي" أو دور هؤلاء الأفراد.

من جهته أكد مكتب النائب العام في محافظة يزد الإيرانية: اعتقال 5 أشخاص بتهمة تصوير أماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل".

وبين مكتب النائب العام، في المحافظة، أن هؤلاء الأشخاص أثاروا القلق في الرأي العام على مواقع التواصل.

وكانت مصادر إيرانية كشفت عن ضبط سيارة في مدينة زنجان شمال غربي إيران كانت تحمل طائرة مسيّرة، كما تم توقيف سيارة أخرى في كرمانشاه غربي البلاد كانت بصدد نقل مسيّرة أخرى، في حين تم اعتقال 3 أفراد يُشتبه بتورطهم في محاولات تسلل و"تحركات مشبوهة" داخل الأراضي الإيرانية.

وأطلقت السلطات الإيرانية سلسلة تحذيرات وتنبيهات أمنية إلى المواطنين، داعية إلى اليقظة والإبلاغ عن أي تحركات أو أجسام مشبوهة، في وقت أعلنت فيه أجهزة الأمن توقيف عدد من المتسللين والمتورطين في نشر معلومات "تزعزع الأمن النفسي" للمجتمع.

ودعت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها وزارة الاستخبارات واستخبارات ، المواطنين إلى مراقبة أي حركة لسيارات وشاحنات مجهولة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب.