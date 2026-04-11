إيران تعلن اعتقال 122 "عميلاً" لأميركا وإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، اعتقال 122 شخصاً في محافظات همدان وسمنان وجيلان، ينتمون إلى عدة شبكات مرتبطة بإسرائيل وأميركا، فيما أشار إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 100 شخص من "المحرضين والمجندين الجدد".

وذكر الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "عمليات جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة همدان أسفرت عن اعتقال 18 شخصاً ينتمون إلى عدة شبكات تابعة للحركة الملكية، وأخرى مرتبطة بالكيان الصهيوني، وعناصر وطنية، وعملاء إعلاميين".

ولفت إلى أن "هذه الخلايا كانت أثناء إرسالها معلومات إلى مراكز حساسة، تسعى إلى تنفيذ أعمال تخريب ومضايقة. وقد تم ضبط كميات من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزة هذه العناصر ومصادرتها".

وتابع أن "في محافظة سمنان، أسفرت عمليات جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني عن تحديد هوية جاسوسين تابعين لجهاز الموساد واعتقالهما".

وقال الحرس الثوري إن "هذين الشخصان كانا قد حاولا مراراً وتكراراً التواصل مع ضابط استخبارات الموساد منذ بدء الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً وحتى وقت اعتقالهما، وكانا يرسلان معلومات تم جمعها من أفراد وأماكن مختلفة".

وتابع أنه "في إطار عمليات جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة جيلان، تم استهداف عدة شبكات بلغ عدد أفرادها 102 شخصاً. سعت هذه العناصر إلى بثّ الفوضى والتخريب في المدن، وتم القبض عليها قبل تنفيذ أي إجراء".

وأضاف: "ومن أبرز هؤلاء أربعة جواسيس تابعين لجهاز الموساد، كانوا يُرسلون معلومات سرية ومواقع مناطق حساسة، ويتدربون على أعمال عنف في الفضاء الإلكتروني".

وختم الحرس الثوري بالقول إنه "تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 100 شخص من المحرضين والمجندين الجدد".