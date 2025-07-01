إيران تعلن اعتقال عشرات العملاء لإسرائيل

شفق نيوز – طهران

أفادت الأجهزة الأمنية الإيرانية، يوم الثلاثاء، باعتقال عميلاً لإسرائيل في العاصمة طهران، فيما أحصت اعتقال أكثر من 50 عنصراً تابعين لـ"شبكات تجسس ومجموعات إرهابية" مرتبطة بإسرائيل، وذلك خلال سلسلة عمليات نفذتها في محافظة سيستان وبلوشستان، خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت كالة "فارس" الإيرانية، أن "شرطة طهران أعلنت اعتقال عميل للكيان الصهيوني، بعد رقابة استخباراتية".

وأفاد تقرير إخباري لشرطة طهران بأنه خلال التحقيقات تبين أن المتهم حاول إرسال معلومات عن مواقع حساسة في طهران.

وأشارت إلى أن العميل صور أوضاع البازار (سوق طهران الرئيسي) وأسعار البضائع.

وأوضحت أيضاً أن المتهم ارتبط بحسابات وشبكات معادية وطلب أثناء إرساله معلومات في رسالة من قادة إسرائيل استهداف مسؤولين إيرانيين ومراكز مهمة.

يأتي هذا فيما أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، "اعتقال أكثر من 50 عنصراً من العناصر الإرهابية الخائنة في جنوب سيستان وبلوشستان بينما قُتل شخصان آخران، وذلك في إطار مناورات (حراس الأمن) خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضافت الوكالة، أن "من بين الأهداف العملياتية للعناصر المعتقلين (التابعين للمجموعات الإرهابية في شرق البلاد)، نشر انعدام الأمن في جنوب المحافظة، وتنفيذ عمليات إيذائية وتخريبية على المجالات البنية التحتية، والاقتصادية وغيرها".

وتابعت "كما تم اكتشاف وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية بما في ذلك الأسلحة الأمريكية من هؤلاء الأفراد".

وأضافت "وما تزال الجهود مستمرة لاعتقال بقية الشركاء المحتملين داخلياً ومثيري الفتن وعدم الاستقرار في سيستان وبلوشستان".

وكانت السلطات الإيرانية شرعت في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وفقاً لتقارير صحافية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران الشهر الماضي، وقتلت العديد من العلماء والقادة العسكريين الكبار.