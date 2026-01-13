إيران تعلن اعتقال "خلايا إرهابية".. وقتلى الاحتجاجات يرتفع إلى 505

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم الثلاثاء، اعتقال خلايا وصفتها بـ "الإرهابية" في مدينة زاهدان، مؤكدة أنها مدعومة من إسرائيل ودخلت البلاد من الجهة الشرقية.

وذكرت الوزارة، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الخلايا كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وأعمال تخريب تستهدف البنى التحتية، مشيرة إلى ضبط أسلحة أميركية الصنع ومواد تفجيرية بحوزة عناصرها، الذين كانوا مختبئين في سبعة منازل داخل المدينة.

في سياق متصل، أفاد موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان في إيران بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 505 قتلى.

فيما أشار إلى أنه يجري التحقيق في تقارير تتحدث عن مقتل 579 متظاهراً، لافتاً إلى أن قطع خدمة الإنترنت يعقّد عملية التحقق من الأرقام الدقيقة.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديث تلفزيوني، إن قرار طهران حجب خدمة الإنترنت منذ أكثر من أربعة أيام جاء عقب ما وصفه بـ "العمليات الإرهابية" التي رافقت التظاهرات، والتي انطلقت أساساً احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح عراقجي، أن الحكومة الإيرانية تعاملت مع الاحتجاجات عبر الحوار المباشر، مؤكداً أنها التقت ممثلين عن المحتجين في محاولة لاحتواء الأزمة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أفادت منظمة "إيران هيومن رايتس" (منظمة حقوق الإنسان الإيرانية)، بمقتل 648 متظاهراً على الأقل في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة حماية المتظاهرين المدنيين مما وصفتها بـ"القتل الجماعي على يد الجمهورية الإسلامية".

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات تشهدها إيران منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، قبل أن تمتد إلى عدة مدن.