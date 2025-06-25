إيران تعلن اعتقال "جواسيس" لإسرائيل في أصفهان وفارس

شفق نيوز – متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، باعتقال السلطات الأمنية "متعاونين" مع إسرائيل ومخليّن بالأمن النفسي للمجتمع في محافظتي أصفهان وفارس.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أنه "في إطار البيان الصادر عن النيابة العامة في البلاد بشأن التعامل الحازم مع العناصر المرتبطة بالكيان الصهيوني والأشخاص الذين يعرضون الأمن النفسي للمجتمع للخطر، فقد تم تشكيل ملفات قضائية بهذا الخصوص في محافظتي أصفهان وفارس".

وقال المدعي العام في أصفهان، محمد موسويان، إن ملفًا قضائيًا قد فُتح في مكتب النيابة العامة بمركز المحافظة بحق من يُخلّون بالأمن النفسي للشعب، وتجري حالياً متابعته، وقد تلقى عدد من الأشخاص أيضًا تنبيهات عبر الهاتف.

كما أعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، صدر الله رجائي نسب، عن "فتح ملف قضائي بحق المشتبه بتعاونهم مع الكيان الصهيوني في المحافظة"، مضيفاً "تم إعداد ملف قضائي لهؤلاء المشتبهين مرفقًا بالأدلة الأولية".

وأوضح، أن "شبكة من الأفراد المتواطئين مع أعداء نظام الجمهورية الإسلامية والذين كانوا ينفذون أعمالًا عدائية ويتعاونون مع عناصر معادية، تم التعرف عليهم واعتقالهم بفضل التنسيق الدقيق واليقظة الشعبية والجهود المتواصلة للقوات العسكرية والشرطية والأمنية في المحافظة".

وأردف، أن هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون أنشطة معادية للأمن في مجالات مختلفة، وقد تم تسليمهم إلى الجهات القضائية بعد اعتقالهم.

وأكد، أن التحقيقات في اتهامات هؤلاء الأفراد قد بدأت في النيابة العامة، وسيتم استكمالها بأسرع وقت، وفي حال ثبوت الاتهامات سيتم إحالة الملفات إلى الجهة القضائية المختصة لإصدار الأحكام.