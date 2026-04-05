إيران تعلن اسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-9 في أصفهان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، اسقاط طائرة مسيّرة أميركية متطورة من طراز MQ-9 في أجواء أصفهان.

وأشار الحرس الثوري في بيان، إلى ارتفاع عدد الطائرات المسيّرة من هذا الطراز التي تم إسقاطها في أجواء أصفهان خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 4 طائرات.

من جانبه، أعلن الجيش الإيراني أنّ قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة من طراز “هيرمس 900” في أصفهان، ليرتفع عدد الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها إلى 162 طائرة.

وكانت ايران قد أعلنت مرات عدة، عن إسقاط عدد من الطائرات الأميركية بأنواع مختلفة فوق أجواء البلاد.