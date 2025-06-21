إيران تعلن استهداف مطار "بن غوريون" ومواقع عسكرية إسرائيلية

شفق نيوز/ أفاد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم السبت، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "وعد الحق 3" ضد إسرائيل.

وقال الحرس الثوري في بيان أنه استهدف "مواقع عسكرية إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن غوريون، باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ دقيقة".

وأكد أن العملية نفذت ضد "أهداف عسكرية ومراكز دعم عملياتية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الضربات نفذت عبر عدد كبير من طائرات "شاهد 136" الانتحارية والمقاتلة، بالإضافة إلى صواريخ تعمل بالوقودين الصلب والسائل، وقد "أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأكد البيان أن "عدة أسراب من طائرات "شاهد 136" المسيرة نفذت مهماتها بشكل متواصل الليلة الماضية داخل الأجواء الإسرائيلية"، لافتا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الحديثة عجزت عن اعتراضها، مما دفع السكان إلى "اللجوء للملاجئ كالمعتاد"، وفق تعبيره.

وأضاف الحرس الثوري أن "العمليات الصاروخية والمسيرة ستستمر بشكل متواصل وهادف"، في إشارة إلى نية إيران مواصلة الهجمات في إطار ما تصفه بالرد الاستراتيجي على العدوان الإسرائيلي.