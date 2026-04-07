إيران تعلن استهداف قواعد ومنشآت صناعية إسرائيلية وأميركية في المنطقة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، مساء الثلاثاء، استهداف قواعد ومنشآت ‏صناعية ومجمعات للبتروكيمياويات أميركية وإسرائيلية منذ فجر اليوم.‏

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الانبياء" إبراهيم ذو الفقاري، إن "الجزء الأول من الهجمات، استُهدفت بفعالية ‏أكبر مجمع بتروكيماويات تابع لشركات أميركية هي صدارة وإكسون ‏موبيل وداو كيميكال، والواقع في منطقة جبل بالمملكة العربية السعودية، ‏بالإضافة إلى مجمع بتروكيماويات ضخم تابع لشركة شيفرون فيليبس ‏الأمريكية، والواقع في منطقة الجعيمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ‏باستخدام صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيّرة هجومية".‏

وأوضح، أنه "أُصيب أكثر من 30 موقعًا في ريشون لتسيون وبيتاح تكفا ‏في وسط البلاد، وبئر السبع وديمونا وعراد وكريات جات وأوفاكيم في ‏النقب، وسط وجنوب الأراضي المحتلة، بصواريخ محمولة على منصات ‏إطلاق مزدوجة وصواريخ خيبر شاكان، وذلك في إطار الموجة 99 من ‏عملية الوعد 4".‏

وأشار ذو الفقاري، إلى "إصابة سفينة حاويات تابعة للكيان الإسرائيلي، ‏كانت في مهمة لنقل معدات عسكرية يحتاجها الكيان عبر ميناء خورفكان ‏في الإمارات العربية المتحدة، مرورًا بمضيق هرمز، بصاروخ بدقة".‏

وتابع، أنه "ردًا على هجمات العدو الأميركي الإسرائيلي، شنّ رجال ‏جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ الليلة الماضية، هجمات مكثفة ‏بطائرات مسيّرة استهدفت مركز إصلاح وصيانة البحرية الأميركية في ‏ميناء جبل علي بالإمارات العربية المتحدة، وأنظمة الرادار ومراكز ‏انتشار القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت".‏

وبين المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، أن "قوات الدفاع عن الأجواء ‏الإيرانية، من الجيش والحرس الثوري، بتوجيه وسيطرة شبكة الدفاع ‏الجوي المتكاملة للبلاد، أسقطت طائرة مسيّرة صهيونية في تبريز، ‏وصاروخين كروز في طهران وهمدان، وستة صواريخ كروز في قزوين ‏خلال الساعات الماضية".‏

وصنف الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، مناطق في كل من ‏المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين كأهداف عسكرية، داعياً ‏السكان والمقيمين قربها إلى ضرورة المغادرة في أسرع وقت ممكن ‏والامتناع عن أي تنقل فيها لتجنيب حياتهم للخطر.‏

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات السعودية، إغلاق جسر الملك ‏فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين بشكل احترازي، بسبب تنبيهات ‏أمنية من احتمالية تعرضه لهجوم‎.‎

كما دعت السفارة الأميركية في الرياض، مساء الثلاثاء، رعاياها في ‏السعودية إلى مغادرة البلاد وإعادة النظر في السفر إليه وخاصة أداء الحج ‏هذا العام وسط تصاعد التوترات والتهديدات‎.‎

ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‏لإيران بفتح مضيق هرمز عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء‎.‎

ويطالب ترمب إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق ‏هرمز، قائلاً: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون ‏تلك ليل (الثلاثاء)، أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".‏