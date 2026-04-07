إيران تعلن استهداف قواعد ومنشآت صناعية إسرائيلية وأميركية في المنطقة
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، مساء الثلاثاء، استهداف قواعد ومنشآت صناعية ومجمعات للبتروكيمياويات أميركية وإسرائيلية منذ فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الانبياء" إبراهيم ذو الفقاري، إن "الجزء الأول من الهجمات، استُهدفت بفعالية أكبر مجمع بتروكيماويات تابع لشركات أميركية هي صدارة وإكسون موبيل وداو كيميكال، والواقع في منطقة جبل بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مجمع بتروكيماويات ضخم تابع لشركة شيفرون فيليبس الأمريكية، والواقع في منطقة الجعيمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيّرة هجومية".
وأوضح، أنه "أُصيب أكثر من 30 موقعًا في ريشون لتسيون وبيتاح تكفا في وسط البلاد، وبئر السبع وديمونا وعراد وكريات جات وأوفاكيم في النقب، وسط وجنوب الأراضي المحتلة، بصواريخ محمولة على منصات إطلاق مزدوجة وصواريخ خيبر شاكان، وذلك في إطار الموجة 99 من عملية الوعد 4".
وأشار ذو الفقاري، إلى "إصابة سفينة حاويات تابعة للكيان الإسرائيلي، كانت في مهمة لنقل معدات عسكرية يحتاجها الكيان عبر ميناء خورفكان في الإمارات العربية المتحدة، مرورًا بمضيق هرمز، بصاروخ بدقة".
وتابع، أنه "ردًا على هجمات العدو الأميركي الإسرائيلي، شنّ رجال جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ الليلة الماضية، هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة استهدفت مركز إصلاح وصيانة البحرية الأميركية في ميناء جبل علي بالإمارات العربية المتحدة، وأنظمة الرادار ومراكز انتشار القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت".
وبين المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، أن "قوات الدفاع عن الأجواء الإيرانية، من الجيش والحرس الثوري، بتوجيه وسيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، أسقطت طائرة مسيّرة صهيونية في تبريز، وصاروخين كروز في طهران وهمدان، وستة صواريخ كروز في قزوين خلال الساعات الماضية".
وصنف الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، مناطق في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين كأهداف عسكرية، داعياً السكان والمقيمين قربها إلى ضرورة المغادرة في أسرع وقت ممكن والامتناع عن أي تنقل فيها لتجنيب حياتهم للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات السعودية، إغلاق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين بشكل احترازي، بسبب تنبيهات أمنية من احتمالية تعرضه لهجوم.
كما دعت السفارة الأميركية في الرياض، مساء الثلاثاء، رعاياها في السعودية إلى مغادرة البلاد وإعادة النظر في السفر إليه وخاصة أداء الحج هذا العام وسط تصاعد التوترات والتهديدات.
ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بفتح مضيق هرمز عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء.
ويطالب ترمب إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل (الثلاثاء)، أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".