إيران تعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية في إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف خلاله قاعدة "رامات ديفيد" الجوية في إسرائيل.

وقال الجيش في بيان، إن "البحرية الإيرانية أطلقت عدداً من الطائرات المسيرة الهجومية باتجاه الأراضي المحتلة"، مبيناً أن الهجوم استهدف خزانات الوقود في قاعدة "رامات ديفيد" الجوية".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الخسائر الناجمة عن الهجوم.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.