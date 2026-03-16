إيران تعلن استهداف قاعدة "الظفرة" وتدمير منشآت إستراتيجية أميركية في الإمارات

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، مساء اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت منشآت حيوية تابعة للقوات الأميركية في الإمارات، مؤكداً أن "عنصر المفاجأة" في التكتيكات الإيرانية يتجاوز القدرات التسليحية ليصل إلى آليات توجيه الضربات.

واستنادا لتقرير لوكالة "إيسنا" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد ذكر المتحدث في بيان رسمي أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت هجوماً وصفه بـ"الدقيق" فجر اليوم، استهدف المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة "الظفرة" الجوية في إمارة أبو ظبي.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن وقوع سلسلة انفجارات عنيفة أدت إلى صدور أوامر بإخلاء القاعدة، واضطرار الجانب الأميركي لنقل المقاتلات الحربية إلى قواعد بديلة أكثر بعداً.

وفي سياق متصل، أشار المقر المركزي إلى أن العمليات الأخيرة تعكس تفوقاً ميدانياً للقوات المسلحة الإيرانية؛ واستشهد البيان بصور أقمار صناعية قال إنها توثق تدمير ما يزيد عن 80% من الرادارات الإستراتيجية والنقاط الحيوية والحساسة في عدد من القواعد التابعة للقوات الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية.